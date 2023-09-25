Belediyenin hayvan barınağının kapatılması kararına tepki

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir merkeze bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde, Odunpazarı Belediyesi'ne ait olan ve 2005 yılında 'hayvan barınma yeri ruhsatı' verilen hayvan barınağının etrafa pis kokular yaydığı gerekçesiyle boşaltılmasının istemesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Etrafa pis koku yaydığı gerekçesiyle Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’ nın kapatılmasına karar verilmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

KÖTÜ KOKU YAYDIĞI GEREKÇESİYLE KAPATILACAK

Sahipsiz, yasaklı, güçten düşmüş ve yavru hayvanların bakıldığı hayvan barınağının bulunduğu alanın İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün sunduğu raporda; kötü koku yaydığı ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini düşürebileceği gibi gerekçelere istinaden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından boşaltılması istendi.

Odunpazarı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’ndeki Odunpazarı Belediyesi’ne ait 2005 yılında yapılan ve ‘hayvan barınma yeri ruhsatı’ verilen hayvan barınağının etrafa pis kokular yaydığı gerekçesiyle kapatılacak olmasına tepki yağıyor.

Belediyenin geçici hayvan barınağının Ekim ayı sonunda kapatılacak olmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Odunpazarı Belediyesi önünde Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği , Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği üyeleri eylem yaptı. Eyleme bazı hayvanseverler hayvanları ile katılırken, ‘Onlar bize emanet’, ‘Yaşam hakkı kutsaldır’, ‘Doğanın dengesi hayvanlarla korunur’ şeklinde sloganlar attı.

“YASAK IRKLI HAYVANLARIN EVİ OLMUŞTUR”

Geçici hayvan barınağının kaldırılması için verilen 3 aylık süre Ekim ayı sonunda doluyor. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri barınağın kapatılması durumunda barınaktaki 60 yasaklı ırk için barınak ve 162 köpek ile 85 kediye de geçici barınak arama çalışmasını sürdürüyor.

Barınakların yasaklı ırk hayvanlar için ev olduğunu ifade eden Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Pınar Cengiz, şunları söyledi;

*Şehrimizde 2 adet bakım evi mevcuttur. Bunlardan her ikisi de aynı zamanda güçten düşen hasta, engelli ve utanç kanunu 5199 sayılı kanunda hayvan refahı adına sözde düzenleme yapılarak yasak ırk olarak tanımlanan Allah’ın yaratmış olduğu, yaşamasına müsaade ettiği yasak ırk tanımlı hayvanların aynı zamanda evi olmuştur.

*Bundan yaklaşık 1 yıl önce İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında tecrit altındaki hayvanların kafeslerde değil daha doğal yaşamını sürdürebilecek şekilde düzenlemeler yapılmasını İl Valiliğinden Doğa Koruma Milli Müdürlüğünden talep edilmiştir.

*Talebimiz üzerine komisyon kararı ile Odunpazarı bakım evinin yasak ırk ve güçten düşen hayvanlar için kendi alanında genişleme yaparak çitlerle çevrilmiş, alan yaşama uygun şekilde dizayn edilmiş, tam hayvanların nakili beklenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü masa başında araştırmadan noksan ironik bir yazı ile söz konusu bakım evinin Yassı höyük mahallesi yerleşim alanına bitişik olduğu gürültü ve kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin olumsuz etkilenebilecekleri ve bu durumun vatandaşlarımızın yaşam kalitesini gerekçe olarak göstermiştir.

*23 Ekim’e kadar Odunpazarı bakım evinin boşaltılarak kapatılması mecbur tutulmuştur” şeklinde konuştu.

“ALLAH’IN SESSİZ KULLARININ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eylemde konuşan Eskişehir Hayvaları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı da barınak için alınan kapatılma kararına tepki göstererek şunları söyledi:

*60 adet yasak ırklı 100’e yakın hasta ve engelli hayvanın gidecek yeri olmadığı gibi, Odunpazarı bakımevi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar herhangi barınak bakım evi yapma girişimi olmadığından Odunpazarı ilçesi bakımevi aynı zamanda ilçelerde kısırlaştırma küpeleme ve aşılama desteğini de sürdürmektedir.

*Bu bakım evinin kapatılması demek öncelikle kamu vicdanında büyük yaralar açan aynı zamanda ayıplı yasağın sürdürülerek tecrit altındaki hayvanların yok edilmesi demektir. Bu noktada gerek insan olarak, İslam dini mensubu, aynı zamanda Türk örf ve adetlerine sonuna kadar sadık olan kimseler olarak Allah’ın sessiz kullarının sesi olmaya sonuna kadar kararlıyız.

*Bir an evvel Eskişehir İl Valiliği, Doğa Koruma Parklar Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu yanlışa ‘dur’ demeli kamu önünde kararın yanlışlığını yinelemelidir.

*Tavrımız nettir ve kati suretle Odunpazarı bakımevinin tahliyesine yeni bir yer yapılmadan asla müsaade etmemekte karalıyız. Tüm yetkili kurumlara ve kültürel olarak her daim algısı yüksek olan vicdan sahibi hemşerilerimiz Eskişehir halkından yanımızda olmasını rica ediyoruz.