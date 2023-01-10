Beş yıldızlı otelde elektrik çarpması mahkemelik oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Zakariyya Ismail Mohammed’in 2 yaşındaki oğluna, konakladığı otelin odasında elektrik çarptı. Ölümden dönen küçük çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine 5 yıldızlı otelin idari işler müdürü hakkında taksirle yaralama suçundan dava açıldı.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olay şikayet dilekçesinde şöyle anlatıldı.

Zakariyya Ismail Mohamed, 2 çocuğu ve karısıyla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için İstanbul'a geldi. Aile Fatih'te 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Mohammed ailesi otelde kaldığı akşamlarda otelin odasında bulunan led ışıkların ve kabloların açıkta olduğunu iddia ederek otel yetkililerine önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mohammed ailesinin tatillerinin son akşamında ailenin 2 yaşındaki çocuğu Omar Zakarıyya Mohammed'e led ışıklardan elektrik çarptı. Hareketsiz çocuğa müdahale etmeye çalışan babayı da elektrik çarptı.

KALBİ DURDU İDDİASI

Mohammed ailesi otel yetkililerinden yardım isteyerek ambulans çağırmasını istedi. Otel yetkilileri, sorumluluk alamayacaklarını belirterek taksiyle hastaneye gitmelerini önerdi. Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuğa müdahale edilerek tedavi altına alındı. Elektriğin etkisiyle kalbi duran çocuk müdahale sonrası hayata döndürüldü. 2 gün boyunca yanık bölümünde tedavi gören çocuk daha sonra taburcu oldu. Ülkesine dönen Mohammed ailesi otel yönetiminden şikayetçi oldu.

İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ASLİ KUSURLU

Soruşturmayı tamamlayan savcı, 5 yıldızlı otelin idari işler müdürü Halil Ö.’ye taksirle yaralama suçundan bir buçuk aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddinamede Mohammed ailesinin ülkemize tatil yapmak amacıyla geldikleri, bu süreçte söz konusu otelde konakladıkları, ışıklar ve kabloların açıkta olması nedeniyle bebekleri mağdur Omar’ın taksirle yaralandığı belirtildi. Ailenin 2 yaşındaki çocuğu Omar Zakarıyya Mohammed'in yaralanmasının hayatı tehlikeye sokacak nitelikte olduğunun yer aldığı iddanamede, şüpheli idari işler müdürü Halil Ö.’nün ifadesinde ihmal ve kusurunun olmadığını söylese de olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu tespit edildiği yer aldı.

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.