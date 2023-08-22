Beton bariyerlere çarpan motosikletli öldü
Gaziantep'te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mert Baş (22) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Değirmenci (21) yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Başın kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen motosiklet beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Gelen sağlık ekibi, Mert Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan arkasındaki Ahmet Değirmenci ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mert Başın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.