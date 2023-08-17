Beykoz’da bir çocuğa İETT’ye ait otobüs çarptı
İstanbul Beykoz'da bir anda yola fırlayan küçük çocuğa, İETT'ye ait otobüs çarptı. Çarpma anı karşı yönden gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
İstanbul Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde bir anda yola fırlayan küçük çocuğa İETT’ye ait otobüs çarptı. O anlar karşı şeritte bulunan bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, küçük çocuğun, kadının elini bırakarak bir anda caddeye doğru koştuğu ve otobüsün ön kapısının olduğu bölüme çarptığı görülüyor. (DHA)