Beyoğlu’nda 200 polisle asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda asayiş denetimi gerçekleştirdi. 200 polisin katıldığı denetime polis helikopteri de destek verdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu’nda geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 200 polisin katılımıyla yapılan denetimde, şüpheli görülenlerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimde, polis helikopteri de havadan destek verdi. Helikopter, şüpheli görülen kişileri ve araçları tespit ederek, ekiplerin müdahalesini kolaylaştırdı.

Ekipler, denetim sırasında eğlence mekanları, kafe ve restoranları da kontrol etti. İşletmelerde bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol eden ekipler, gerekli uyarılarda bulundu. (DHA)