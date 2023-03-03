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Beyoğlu’nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlanma: 07:16 - 03 Mart 2023 Güncellenme:
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Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak’ta 4 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı.

Yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kurtarılan iki kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu. (AA)

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