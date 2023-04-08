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Beyoğlu’nda izinsiz gösteriye gözaltı

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenlemek isterken gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 17:18 - 08 Nisan 2023 Güncellenme:
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Beyoğlu’nda izinsiz gösteriye gözaltı

İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermeyen polis, dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruptaki İHD Genel Başkanı Keskin’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan bu kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi serbest bırakıldı. (AA)

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Emniyet Galatasaray gözaltı istanbul İstiklal Caddesi Polis
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