Beyoğlu’nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda çıkan yangında iki gecekondu yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.

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Yayla Mahallesi Erdem Sokak’taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Gecekonduda çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Her iki evde yaşayan 10 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken çevre binalarda yaşayanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi. (AA)