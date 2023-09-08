Beyoğlu’nda otobüs durağına giren sürücüye 13 yıl 4 ay hapis cezası

Beyoğlu'nda 2021 yılında 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık, olay günü beyin damarındaki çatlaktan dolayı bayıldığını ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etti.

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İstanbul Beyoğlu’nda 2021 yılında aracıyla otobüs durağına girerek 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ergün Gürdal’a, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ergün Gürdal, taraf avukatları ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gürdal, olay günü beyin damarındaki çatlaktan dolayı bayıldığını ve bilincinin yerinde olmadığını söyledi.

Gürdal, “Ben ambulans ve polis ekipleri gelene kadar yaklaşık yarım saat, 45 dakika baygın yattım. Beni polis uyandırdı. Ben daha önce hastaneye gittiğimde beyin damarımda çatlak olduğunu söylediler. O günden beri de sürekli ilaç kullanıyorum. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananlarla bir husumetim yoktu. Onlara niye zarar vermek isteyeyim. Böyle olmasından dolayı üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Maddi, manevi elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Müşteki avukatları ise Gürdal’ın cezasının artırılması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, Gürdal’ın “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sürücü belgesine ise 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.