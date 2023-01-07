Beyoğlu’ndaki tünelde feci kaza
Hasköy-Kasımpaşa tünelinde hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklendi. Tünelin duvarına çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Taştan Yılmaz’ın kullandığı scooter, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Bir süre sürüklenen motosiklet tünelin duvarına çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz ise tünelin duvarına çarptı. Taştan olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Kazanın ardından, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan, Yılmaz’ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz’ın cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yılmazın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
DHA