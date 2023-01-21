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Bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla saldırdığı karısını kemer ve yastıkla boğmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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Bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştı

Sungurlu Mahallesi’nde E.Y. ile karısı Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Karısına bıçakla saldıran E.Y, daha sonra kemer ve yastıkla boğmaya çalıştı.

Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, E.Y’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.Y’nin psikolojik sorunları bulunduğu, Ö.Y’nin ise koruma altına alındığı belirtildi. (AA)

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Çarşamba Polis Sağlık Samsun
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