Bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla saldırdığı karısını kemer ve yastıkla boğmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Sungurlu Mahallesi’nde E.Y. ile karısı Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Karısına bıçakla saldıran E.Y, daha sonra kemer ve yastıkla boğmaya çalıştı.
Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, E.Y’yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
E.Y’nin psikolojik sorunları bulunduğu, Ö.Y’nin ise koruma altına alındığı belirtildi. (AA)