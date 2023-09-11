Bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1 ölü 1 yaralı
Çorum'da bir alışveriş merkezi yakınlarında karşılaşan husumetliler tartışmaya başladı. Çıkan kavga sonrası Muhammet B, bıçakla Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü'yü yaraladı. Hüseyin Ö. hayatını kaybetti.
Çorum’da gerçekleşen olayda üç kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet B, bıçakla Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü’yü yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bünyamin Ü’nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını olayın ardından kısa sürede yakaladı. (AA)