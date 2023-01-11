Bıçaklı tehdide sopayla cevap verdi

İstanbul Fatihte'te yolcu indiren taksici, hafif ticari aracın sürücüsünün gösterdiği tepki üzerine bıçak çekti. Birkaç metre uzaklaşan aracın sürücüsü elinde sopa ile inerek karşılık vermek üzereydi ki, yoldan geçen bir başka sürücü araya girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu anda taksici, yolcu indirmek için aracını yol kenarına çekti. Arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsü ise bu duruma tepki göstererek tartışmaya başladı. Hafif ticari araç tartışmadan sonra hareket ederken, taksici peşinden koştu.

Taksiciyi gören hafif ticari aracın sürücüsü ise elinde sopa ile inerek cevap verdi. Taksicinin bıçakla geldiğini gören hafif ticari aracın sürücüsü, “Gel buraya, bıçağı getir” dedi. Taksi şoförü ise, “Sen de sopa al. Ne oldu. Germe beni, zaten buramdayım. Sabah 06.00’dan beri arabadayım. Sizlerle uğraşıyorum” şeklinde karşılık verdi.

Sürücü ve taksi şoförü arasındaki tartışma, aralarına giren bir motosikletinin müdahalesi ile sona erdi. O anlar motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)