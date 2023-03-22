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Bingöl’de terör örgütüne ait silah, mühimmat ve 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

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Bingöl’de terör örgütüne ait silah, mühimmat ve 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda toprağa gömülü bir bidon içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 39 fişek, 2 metal varil ve 1 teneke içerisinde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. (DHA)

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