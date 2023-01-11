Bir kadın vahşeti daha! Sevgilisini öldürdü, intihar etti
Tekirdağ'da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnası (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas’tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu.
İhbar üzerine Ahnas’ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi.
EVDE ÖLÜ BULUNDULAR
Ahnas’ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas’ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir’i de iple asılı halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir’in öldükleri belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, Baver Gözetir’in, Aysun Ahnas’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor.
Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)