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Bir motosikletli daha kazada yaşamını yitirdi

Niğde'de otoyolda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kazakistan uyruklu R.T. (45) hayatını kaybetti, arkasındaki K.K. (46) ise yaralandı.

Yayınlanma: 16:15 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Niğde-Adana otoyolu Göbeklitepe yakınlarında M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil, R.K.’nin kullandığı 03 02 CF plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, Kazakistan uyruklu motosiklet sürücüsü R.K. hayatını kaybetti, arkasındaki aynı ülke arkadaşı K.K. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü M.A., Kemerhisar gişelerinde yakalandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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