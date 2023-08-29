Abone Ol

Birkaç metreyle kayalardan kurtuldular: Heyelan kamerada

Artvin'in Yusufeli içesinde yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Artvin’in Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları Artvin-Yusufeli kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada heyelan anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti: 13 köy etkilendiİlginizi ÇekebilirRize'de heyelan sonrası hasar tespiti: 13 köy etkilendiSu isale hattı patladı: Turistik karayolu çöktü, heyelan oluştuİlginizi ÇekebilirSu isale hattı patladı: Turistik karayolu çöktü, heyelan oluştu
X Reklam