Birlikte yaşadığı kadın ‘nikah’ istedi diye ölümüne dövdü
Edirne'de 48 yaşındaki Metin Yıldız, birlikte yaşadığı Sinem G.'yi resmi nikah istediği için darp edip, ağır yaraladı.
Olay, Keşan ilçesinde bir evde meydana geldi. Ev kadını Sinem G., beş yıldır birlikte yaşadığı eczacı kalfası Metin Yıldız’dan resmi nikah isteyince tartışma çıktı.
Alkollü olduğu öne sürülen Yıldız, Sinem G.’yi darp ederek, ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
48 yaşındaki Metin Yıldız savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)