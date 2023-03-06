Birlikte yaşadığı kadını bıçakladı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde birlikte yaşadığı A.P. tarafından bıçaklanan S.Ö. yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan A.P. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi’nde S.Ö. (45) ile birlikte yaşadığı A.P. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.P, üzerinde bulunan bıçakla S.Ö’yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı A.P’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)