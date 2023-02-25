Bodrum ve Kaş arası denizde ‘fırtına’ uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, denizciler ve balıkçılardan dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji 4’üncü Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum ve Kaş arasında, denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede gece başlaması beklenen fırtınanın pazartesi günü saat 18.00’e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BİR UYARI DA EGE DENİZİ İÇİN

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50 km/sa), kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilirken, deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı, dikkatli olunmaları konusunda uyarıldı. DHA

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