Bodrum’da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bodrum Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde meydana gelen olayda Bilal Ş.’nin kullandığı otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Bilal Ş’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Meryem Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (AA)