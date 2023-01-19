Bodrum’da inşaat işçileri sahilde ceset buldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen geçiş noktalarından İnceburun sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Erkek cesedin göçmenlere ait olabileceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi İnceburun Mevkii'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Arıtma Tesisi inşaatında çalışan işçiler bugün akşam saatlerinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
Bodrum'da göçmenlerin geçiş noktalarından biri olan bölgede bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin muhtemelen göçmenlerden birine ait olabileceği belirtildi, 35 yaşlarındaki erkek cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.