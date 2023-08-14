Bodrum’da köpeğe cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dirmil Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan gencin, otelin lojman bölümünde köpeğe cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar, müdahale etti. Vatandaşlar genci tartakladı, polise haber verdi.

İhbarın ardından köpeğe ilk müdahalede bulunulup, bakımevine götürüldü. Burada gerekli muayeneler yapılarak deliller toplandı.

AŞIRI SARHOŞMUŞ, HATIRLAMIYORMUŞ

Vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi’ne götürüldü. Tanıkların da ifadelerine başvurulurken, şüpheli ise aşırı alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen genç tutuklandı.