Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü otomobili ile denize uçtu. Araçta bulunan bir genç yaşamını yitirdi, bir kişi yaralı kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bağla Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçurumdan yuvarlanarak denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kaza sonrasında otomobilden kendi olanağı ile çıkan S.K. isimli sürücüyü sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Otomobilin içerisinde arkadaşının bulunduğunu söylemesi ile sahil güvenlik dalgıçları aracın içerisinde bulunan Sadettin Sabırlı'yı aradı ancak bulamadı.
Etrafta yapılan aramada Sabırlı 300 metre ileride bulundu ve denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sabırlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada sürücü S.K.'nın 160 promil alkollü olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Sabırlı'nın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.