Bodrum’da yağmurla yollar göle döndü
Ünlü tatil merkezi Bodrum'da etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran şiddetli sağanak yağış ve lodos ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Bitez, Gümbet, Ortakent ve Konacık Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi.
Derelerin debisi yükseldi, mazgallar ve rögar taştı. Araç sürücüleri ve bölge halkı zor anlar yaşadı. Kente son 12 saat içinde 35 kilogram yağış düştü.
TARLALAR VE BAĞEVLERİ ZARAR GÖRDÜ
Sağanak sırasında onlarca mandalina bahçesi sel suları arasında kaldı. Kırsal kesimlerdeki bazı çiftlik ve köy evleri ile Yalıkavak, Kadıkalesi ve Turgutreis mahallelerinde kapalı olan bazı yazlık villalar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek vatandaşların yardımına koştu.
Bodrum'da etkili sağanak yağışın yaklaşık 36 saat daha süreceği belirtildi.