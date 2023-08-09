Bodrum’daki patlama kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsü ve köpeğinin yaralandığı isale hattı patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Bodrum ilçesinin Bitez-Ortakent yolundaki ana su isale hattında dün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Suyun yükselmesiyle motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey ve köpeği havaya fırladı. Özbey ve köpek yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi, veteriner hekim sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü. Patlama sırasında akan su nedeniyle asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi.
Su isale hattında meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Özbey’in yolda motosikletiyle ilerlerken hattaki patlamayla birlikte köpeğiyle yaralanması yer alıyor.
Motosiklet sürücüsü Serkan Özbey tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)