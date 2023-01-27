Bodrum’u şiddetli lodos vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bu sabah erken saatlerde etkisini iyice arttıran şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle gündüz geceye dönüştü, feribot seferleri yapılamadı, lodosun getirdiği dev dalgalar nedeniyle birçok ev ve işyerleri sular altında kaldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ile birlikte etkili olmaya başladı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ, İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Açık denizde dalga yüksekliğinin 3,5 metreyi bulması, rüzgarın hızının ise 60 kilometreyi geçmesi nedeniyle yapılması planlanan Bodrum- Datça, Datça- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Bodrum'un Kumbahçe, Bitez ve Akyarlar mahallelerinin kıyı kesimlerinde bulunan ev ve işyerleri şiddetli lodosun getirdiği dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Sahillerdeki restoran, otel ve kafelerin masa, sandalyeleri denize sürüklendi. Bazı ahşap iskeleler parçalandı.

GÜNDÜZ GECE GİBİ OLDU, DENİZİN RENGİ KORKUTTU

Saat 10.30 sıralarında havanın birden kararması ile gündüz gece gibi oldu. Bodrum'da birçok mahalleye saatlerce elektrik verilemezken, Yokuşbaşı, Gökçeler ve İçmeler dağlarından gelen sel suları nedeniyle şehir merkezinde denizin değişen rengi korku yarattı. Mavi denizin koyu kahverengi bir hal aldığı görüldü. Sağanak yağış öncesi yapılan anonslarla dere yataklarındaki sokaklarda park edilen araçların çekilmesi faciayı önledi. Bodrumluların çoğu öğle saatlerine kadar evden dışarı çıkamadı birçok işyeri kapalı kaldı. Lodosun güzelliğini çekmek isteyen fotoğraf meraklıları ise sahillere akın etti.

Bursa'dan tatile gelen 25 yaşındaki Mert Girgin “Arkadaşlarla birkaç günlüğüne tatile geldik, iki gün önce denize girdik, bugünde lodos var ama Bodrum'un kışı gerçekten bir başka güzel” diye konuştu. Bodrum’da şiddetli lodos ve sağanak yağışın 36 saat daha etkili olacağı belirtildi.

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