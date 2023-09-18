Boğazı kesik halde bulunmuştu… Mustafa’nın ölümüyle ilgili bir tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş ve bıçaklanmış halde bulunan Mustafa Turaç'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi’nde 14 Eylül akşamı meydana gelen olayda trafik kazası ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Turaç’ın boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Araç çekiciyle çıkarıldı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1’i kadın 3 kişinin Bolu’da olduğunu tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.
İKİ KİŞİ SERBEST
Geçen pazar günü Bolu’dan Alanya’ya getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadeleri alındıktan sonra, bugün yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. (DHA)