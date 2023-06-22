Çığlıkları duyunca dışarı çıktı, küçük çocuğun hayatını kurtardı

Diyarbakır'da bağrışmalar üzerine çıktığı iş yerinin önünde soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu gören Yusuf Çelik, Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Çelik, "Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim" dedi.

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Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Yusuf Çelik, 20 Haziranda iş yeri önündeki bağrışmalar üzerine dışarı çıktığında isimleri öğrenilemeyen kadın ile 2 çocuğunu gördü.

5 yaşındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtığını ve nefes alamadığını öğrenen Çelik, onu kucağına alarak Heimlich manevrası yaptı.

Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“ANNESİ BANA BOLCA DUA ETTİ”

Kapının önünde bir çocuğun nefes almakta zorlandığını, annesinin boğazına kaçan şekeri çıkarmaya çalıştığını duyduğunu söyleyen Yusuf Çelik, “Annesi çıkaramayınca ben yardıma gidip Heimlich manevrası yapıp çocuğun boğazındaki şekeri çıkardım. Çocuğun annesi bana bolca dua etti. Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim. Hayat kurtaran bir manevradır. Ben hiç başıma geleceğimi düşünmüyordum. Hiç bu manevrayı denememiştim. Tesadüfen denk geldim. Başarılı da olduk” diye konuştu. (DHA)

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