Bolu’da, gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurdu

Bolu'da İsa Güler, daha önce bir gece kulübünde tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar'ı (29) tabancayla vurarak yaraladı. Mermilerden biri de olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç'a (50) isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. Kaçan şüpheli aranıyor.

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Bolu Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında silah sesleri duyuldu. İsa Güler, sokak üzerinde bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İsa Güler, yanındaki tabancayla iki kardeşe 7 el ateş etti. Olayda; Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç da merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsa Güler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Aytar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)