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Bolu’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 

Yayınlanma: 13:08 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevki yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın gözetleme kulesindeki personel, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçlar ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının elektrik hattından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ihbar alınır alınmaz yangını söndürmek için Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Ekiplerin ve köylülerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.  (AA), (DHA)

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