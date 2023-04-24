Bolu’da otobüste yolcunun çantasından 2 kalaşnikof çıktı
Bolu'da Jandarma'nın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki çantada, 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Çantanın sahibi İ.H.A. (23) gözaltına alındı.
Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.
Otobüsünde bagajında bir yolcuya ait çantada 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi. Çantanın sahibi İ.H.A. gözaltına alındı. (DHA)