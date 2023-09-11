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Bolu’da yaya geçidinde kaza: 2 polis yaralı

Bolu'da yaya geçidinde aniden fren yapan otomobile çarpan motosikletli yunus timindeki 2 polis yaralandı.

Yayınlanma: 16:18 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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Bolu Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Yıldırım Yalçın yönetimindeki 14 AD 703 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçen yayaları görünce ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen polis memuru O.E.İ. yönetimindeki motosiklet, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

Kazada, O.E.İ. ve diğer polis M.S. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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