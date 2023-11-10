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Bolu’da zincirleme trafik kazası

Bolu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bolu’da zincirleme trafik kazası

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Sanayi Sitesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5’i çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)