Bolu’da zincirleme trafik kazası
Bolu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Sanayi Sitesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5’i çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)