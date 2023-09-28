Borç nedeniyle patronunu öldüren çalışana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
Samsun'da, 30 bin lira borçlu olduğu patronunu tabancayla öldürüp cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan çalışan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde geçen yıl 7 Aralık’ta cinayet işlendi. Perde dükkanı sahibi Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya’ya 30 bin lira borç verdi. Şahin, bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya’nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Can Kaya, Ümit Şahin’in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti. Ardından, Kaya cesedi ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayarak kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.
CESET ÇIKTI
Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık’ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya’nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri izlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Onur Can Kaya hakkında, Nitelikli kasten öldürme, Nitelikli hırsızlık ve yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, karara bağlanacak olan duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)