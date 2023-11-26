Borç tartışmasında cinayet
Ankara'da 17 yaşındaki H.Ç. borç nedeniyle tartıştığı 29 yaşındaki Yasin Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir büfenin önünde meydana geldi. H.Ç. ile Yasin Kılıç arasında çıkan borç tartışması, kavgaya dönüştü.
H.Ç., üzerindeki bıçakla Kılıç’ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. H.Ç. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. (DHA)