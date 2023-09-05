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Boş binanın önünde ceset bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, daha önce kafeterya olarak kullanılan boş bina önünde ölü bulundu.

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Boş binanın önünde ceset bulundu

Tokat’ta Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesindeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde yerde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin çalışmaları sonucu olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, ölen kişinin 34 yaşındaki kardeşi Tuncar Erdoğar olduğunu teşhis etti.

Erdoğar’ın başında ve vücudunda yaralar olduğu tespit edildi, yerde kan izlerine rastlandı.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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