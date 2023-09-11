Boş yol yerine kaldırımdan gitti
İstanbul Arnavutköy'de boş yol yerine kaldırımdan giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sürücüye polis, 2 bin 543 lira ceza yazdı.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde boş yola rağmen kaldırımdan giden ve korna çalarak yol isteyen otomobil sürücüsünün o anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek sürücüyü tespit etti. Sürücüye 2 bin 543 lira para cezası yazıldı. (DHA)