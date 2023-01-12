Boşandığı eşinin kardeşini öldürdü
Batman'da Ahmet D. eski eşinin kardeşi Aziz G. pompalı tüfekle öldürdü.
Aydınkonak Mahallesi’nde Ahmet D, eski eşi Edibe Güneş, ve kardeşleri Recep ve Aziz Güneş. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D. aracından getirdiği pompalı tüfekle Edibe Güneş ve kardeşlerine ateş etti.
Edibe Güneş ile kardeşleri Recep ve Aziz yaralandı. Aziz Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.
Edibe ve Recep Güneş de 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)