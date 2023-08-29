Boşanma aşamasındaki karısından bebeğini kaçıran şüpheli yakalandı
Sakarya'da boşanma aşamasındaki karısından bebeğini kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli, Çorum'da yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında boşanma aşamasındaki eşinden bebeğini kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen şüphelinin, Çorum’un Osmancık ilçesindeki bir adreste saklandığı belirlendi.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adrese gittiklerinde, şüphelinin bebekle birlikte evin arka penceresinden kaçmaya çalıştığını fark etti.
Ekiplerin yakaladığı şüpheli ve annesi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebek ise Sakarya’daki annesine teslim edildi. (AA)