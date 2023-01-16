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Boşanmak isteyen eşini öldürdü, tutuklandı

Kağıthane'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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Boşanmak isteyen eşini öldürdü, tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ş.B. (28) 14 Ocak’ta barışmak amacıyla kayınbiraderinin Çağlayan Mahallesi’ndeki evinde bulunan boşanma aşamasındaki eşi S.B’nin (27) yanına gitti.

Burada tartışmanın ardından çıkan kavgada Ş.B, eşi S.B’yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.B’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Ş.B’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan zanlı, “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)

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