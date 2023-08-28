Botlarındaki motor ve kürekleri alınıp geri itilen 42 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının motor ve küreklerini alarak geri ittiği 2 botta sürüklenen 42 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar ve Bitez mahalleleri açıklarına Yunanistan unsurları tarafından motorları ve kürekleri alınarak geri itilen 2 bottaki toplam 42 düzensiz göçmen, yardım istedikleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 bot tarafından kurtarılarak Bodrum Limanı'na getirildi.
Göçmenler ifadelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Bodrum açıklarına geri itildiklerini ve kontrolsüz kalan botlarla açık denizde sürüklendiklerini belirtti. Denizden kurtarılan göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.