Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Galip Dua (54) idaresindeki hafif ticari araç, Tefenni-Korkuteli kara yolu Işıklar Mahallesi Kavşağı’nda, Yunus Kılınç’ın (63) kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobilde bulunan yaralılardan Mehmet Çelikli’nin (39) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücüler Dua ve Kılınç’ın yanı sıra araçlarda bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Dua (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)