Burdur’da tarlada çapa yapan kız çocuğuna yorgun mermi isabet etti

Burdur Kışla Mahallesi Kocaan mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ailesine ait pancar tarlasında çapa yapan 14 yaşındaki S.G., omzunda acı hissetti.

Ailesi, kendisini arı soktuğunu söyleyen kızlarını önce sağlık ocağına daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede çekilen röntgen filminde S.G.'nin omzunda mermi çekirdeğine rastlandı.

Haber verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği tarlaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarla ve çevresinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

S.G.’nin omzundaki mermi çekirdeği ise yapılan ameliyatla çıkarıldı. Baba Hasan Gültekin, “Bana kızı bir şey soktu dediler. Hastaneye götürdüm orada mermi olduğunu ve yaralandığını öğrendim” diye konuştu. (ANKA)