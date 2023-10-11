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Burhaniye’de direk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yıkımı yapılan beton elektrik direği üzerine devrilen İdris Akbaş (59), hayatını kaybetti.

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Burhaniye’de direk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında tatil sitesinde meydana geldi.

Kullanılamayan beton elektrik direği, yıkımı sırasında işçilerden 2 çocuk babası İdris Akbaş’ın üzerine devrildi.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbaş’ın cansız bedeni, incelemeler sonrası Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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