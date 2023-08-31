Bursa’da derede erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyh Müftü Mahallesi Regülatör İşletme Sahası dere boyunda, regülatör kapaklarındaki cesedi görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
Cesedin bulunduğu yerden çıkartılması için AFAD ve Bursa Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinden destek istendi.
Botla dereye açılan dalgıç polisler, 500 metre uzaklıktaki cesede ulaşarak kıyıya çıkardı. Cesedin Erol Ceylan’a (54) olduğu tespit edildi.
Ceylan’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu’na gönderildi.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)