Bursa’da evin balkonuna patlayıcı madde attılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Adem P. (33) adlı bir kişi, evinin balkonuna atılan bir madde patladığında elinden ve karnından hafif şekilde yaralandı.
Bursa’da gerçekleşen olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Adem P., balkona çıktığında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin balkona bir madde attığını fark etti.
ELİNDEN VE KARNINDAN YARALANDI
Adem P., bu sırada meydana gelen patlamada eli ve karın bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Ailesi olayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Adem P.’ye ilk müdahaleyi yaparak onu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Adem P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, patlayan maddenin türünü belirlemek için çalışmalara başladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)