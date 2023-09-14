Bursa’da hurdacıların elektroşoklu, sopalı kavgası kamerada

Bursa'da aynı mahallede oturan ve araklarında hurda toplama meselesi sorun bulunan iki aile sopa ve elektroşok aleti ile birbirine saldırdı.

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Bursa’da hurdacılık yapan Hasret T. ile babası Selahattin T., gün içerisinde ‘hurda toplama’ meselesi nedeniyle kendileri gibi hurdacı olan A.A. ve E.A. adlı kardeşler ile tartıştı.

Tartışma sonrası 2 kardeş, dün akşam saat saatlerinde Selahattin T.’nin Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evine geldi. Burada hurdacılar arasında yine tartışma çıktı.

Çıkan kavgada baba ile oğlu sopalar ile saldırırken; 2 kardeş sopa ve elektroşok aleti ile karşılık verdi. Kavga, mahalle halkının araya girmesi ile sona erdi.

KIZINA “KOŞ SİLAHI AL GEL” DİYE SESLENDİ

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Selahattin A.’nın kızına, “Silahı alıp, gelsene. Koş, yatağın altında” diyerek seslendiği anlar, kamerada duyuldu.

Hastaneye gidip, darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)