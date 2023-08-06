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Bursa’da kanlı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Bursa’da kanlı kavga

Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’nde Mevlüt K. ile husumetlileri Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlüt K’nin tabancayla ateş açarak vurduğu Bülent K, Ömer S. ve Hikmet K. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personelince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bülent K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt K’yi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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