Bursa’da pazarda kavga kanlı bitti: 2 kardeş vuruldu

Bursa Mustafakemalpaşa'da semt pazarında çıkan tartışma, pompalı tüfekle vurulmayla sonuçlandı. Pazarda esnaf olan Güray Diren (38) ve kardeşi Gürkan Diren (36), Hasan B. (43) ve Recai B. (33) isimli kardeşler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Mustafakemalpaşa Hamzabey Mahallesi Mektep Sokakta bulunan semt pazarında saat 17.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Güray-Gürkan Diren kardeşler ile Hasan ve Recai B. kardeşler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer esnafın araya girmesiyle sonlanırken, Hasan B. ve Recai B. pazardan ayrıldı.

Bir süre sonra pazara geri dönen Hasan B. ve Recai B., ellerindeki pompalı tüfekle Güray-Gürkan Diren kardeşlere ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Güray Diren bacağından, Gürkan Diren ise karın bölgesinden yaralandı.

Yaralılar ile şüpheliler arasında boğuşma çıkarken, çevredekiler müdahale ederek, şüphelilerin elindeki silahı aldı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Diren kardeşler, ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Hasan B. ile Recai B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)